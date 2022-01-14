نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يطمئن على الطلاب مصابي واقعة استنشاق الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير: محمود عجمي:

اطمئن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الجمعة، على حالة الطلاب المصابين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز بمقر إقامتهم بسكن خاص.

وأمر نائب رئيس جامعة الأزهر بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين؛ مشيرًا إلى أنه جرى إنهاء تصريح الدفن الخاص بأحد الطلاب من ضحايا حادث استنشاق الغاز، وتجهيز سيارة لنقله إلى مثواه الأخيرة بمسقط رأسه بمحافظة المنصورة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطالب أحمد محمود معروف الطالب بكلية العلوم بجامعة الأزهر فرع أسيوط بعد تسلمها تقرير طبي من مستشفى الإيمان العام يرجح أن السبب الرئيسي للوفاة هبوط حاد بالدور الدموية والتنفسية نتيجة استنشاق الغاز بمقر إقامتهم بسكن خاص.

كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الإيمان العام لمناظرة جثمان المتوفى، وسؤال طلاب جامعة الأزهر المصابين، حول ملابسات الواقعة.

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة 6 طلاب باختناق إثر استنشاق غاز وتوفى أحدهم أثناء نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم ثان أسيوط والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص مصرع "أحمد.م.م" 20 عامًا وإصابة "صبري.م.ع" 19 عامًا، و"احمد.هـ.ا" 19عامًا، و"محمد.ط.م" 19 عامًا، و"يوسف.م.ع" 20 عامًا، و"مصطفى.ا.ع" 20 عامًا.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.