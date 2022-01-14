فيديو وصور.. الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع “سرّية” لتدريبات عناصر “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ما قال إنها صور “سرية” و مقطع فيديو، لتدريبات يقوم بها عناصر من ميليشيا حزب الله، على استخدام الطائرات المسيرة لإطلاقها بغية جمع معلومات استخباراتية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على منصة تويتر، إنه تم توثيق حصري بالفيديو يظهر رصد قوات جيش الدفاع لعناصر حزب الله أثناء محاولتهم “الفاشلة في إطلاق مسيّرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة”.

مضيفاً: “كما سمح بنشر صورة سرية إضافية لناشط في حزب الله شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيّرات”.

وتابع أدرعي: “قد ضبطت هذه الصور في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل”.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله “الإرهابي” باستخدام المسيّرات مما سجل ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله والتي تم إسقاطها.