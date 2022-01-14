أستراليا تسجل أعلى درجة حرارة في 62 عاماً.

ناشدت السلطات الأسترالية السكان بعدم الخروج اليوم الجمعة بسبب موجة شديدة الحرارة تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبلاد تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 مئوية مسجلة أعلى مستوى في 62 عاماً. وقرع علماء وناشطون في مجال المناخ جرس الإنذار، محذرين من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خاصة الوقود الأحفوري، يقترب من الخروج عن السيطرة.

وكشفت بيانات من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي هذا الأسبوع أن السنوات التي سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق كانت جميعاً في العقد الماضي، وكانت 2021 سادس أعلى الأعوام حرارة.

وأستراليا أحد أكبر دول العالم من حيث كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكن حكومتها ترفض تقليل اعتمادها على الفحم أو الصناعات التي تستخدم مصادر الوقود الأحفوري الأخرى، قائلة إن ذلك سيكون على حساب تسريح العمالة.