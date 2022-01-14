تونس.. الشرطة تفرق المتظاهرين بالهروات والغاز المسيل للدموع

وقالت وكالة "فرانس برس" أن "المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة رددوا شعارات من قبيل "لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم" و"يسقط الانقلاب" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"حريات حريات".واضافت ان "قوات الأمن المنتشرة بكثافة أحكمت غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعت المحتجين من الوصول إليه ".

واوضحت الوكالة ان "بعض المحتجين تمكنوا من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة".

ويذكر ان رئاسة الحكومة التونسية أقرت الأربعاء الماضي حظر التجول ليلا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

