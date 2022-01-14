الاتحاد الاوربي: المباحثات النووية تمضي قدما و إمكانية التوصل إلى اتفاق

وقال بوريل أثناء مؤتمر صحفي عقد في أعقاب اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين: "نصل إلى نهاية عملية طويلة، والأجواء تحسنت منذ عيد الميلاد".

واضاف انه "قبل عيد الميلاد كنت متشائما جدا، لكن الآن أؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق".



واشار بوريل إلى أن "المباحثات النووية تمضي قدما، لكن يجب الإسراع فيه".

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ نيسان الماضي ثماني جولات من المفاوضات بغية استئناف الاتفاق النووي الذي بات على وشك الانهيار نتيجة لانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018.