شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اشتراطات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء، عدد من الضوابط والاشتراطات بشأن إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية ، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.

( أ ) يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحـدد بالطلب عنوان وحدود وكروكي للموقع مبين بـه الطـرق المؤديـة إليـه ويرفق بالطلب الآتي : صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة الإصـدار بيـان الـ صلاحية والرفع المساحي . على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم

( ب ) يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلي :

إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسـطة جهـة مـ سياحية معتمدة ( هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية ) إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الوحدة ذات الطابع الخاص بالجامعة المختصة .

وذلك كله في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب

( ج ) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال خمسة أيام من تاريخ ورود الطلب بإعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري وفقا للنموذج المرفق أو بيان بـالموانع وإرساله إلى المركز التكنولوجي المختص ( نسخة إلكترونية – نسخة ورقية ) .

( د ) تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع في مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة.