العراقيون يتصدرون قائمة مشتري العقارات في تركيا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، اليوم الجمعة، بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب في 2021.



وفي تصريح للأناضول، قال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن "مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018".

وأشار إلى أن "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبينا أن "مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق "نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا".

وأوضح أن "العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقارا للأجانب، منها 64 ألفا و500 مسكنا (منزل)، وحوالي 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدر بـ 40 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 13.52 ليرة)".

ولفت إلى أن "مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان".

وأضاف أن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".