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وفاة احد متسابقي رالي دكار في السعودية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-14 | 14:39

وفاة احد متسابقي رالي دكار في السعودية

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أعلن منظمو سباق رالي داكار، اليوم الجمعة، وفاة المتسابق الفرنسي بيير شيربن متأثرا بجروح أصيب بها في حادث تحطم يوم الأحد الماضي.
وقال منظموا السباق في بيان، انه "تم العثور على الفرنسي فاقدا للوعي ونقل إلى مستشفى "سكاكان" حيث كشف تقرير طبي عن إصابة شديدة في الرأس.

واضاف المنظمون إنه "أصيب بشدة في رأسه وخضع لجراحة أعصاب، استقرت حالته وتم وضعه في غيبوبة مستحثة قبل نقله جوا إلى مستشفى جدة، وتوفي أثناء نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى مدينة ليل بفرنسا".


كان شيربن يشارك في رالي داكار الرابع وكان شيربن، البالغ 52 عاما، يتنافس في المرحلة السابعة من الرالي من حائل إلى سكاكا في السعودية عندما تعرض لاصطدام عند علامة الكيلومتر 178.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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