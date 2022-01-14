وفاة احد متسابقي رالي دكار في السعودية

وقال منظموا السباق في بيان، انه "تم العثور على الفرنسي فاقدا للوعي ونقل إلى مستشفى "سكاكان" حيث كشف تقرير طبي عن إصابة شديدة في الرأس.

واضاف المنظمون إنه "أصيب بشدة في رأسه وخضع لجراحة أعصاب، استقرت حالته وتم وضعه في غيبوبة مستحثة قبل نقله جوا إلى مستشفى جدة، وتوفي أثناء نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى مدينة ليل بفرنسا".



كان شيربن يشارك في رالي داكار الرابع وكان شيربن، البالغ 52 عاما، يتنافس في المرحلة السابعة من الرالي من حائل إلى سكاكا في السعودية عندما تعرض لاصطدام عند علامة الكيلومتر 178.