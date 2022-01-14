سعر الذهب يرتفع في مصر خلال أسبوع.. و5 جنيهات زيادة للجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

زاد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام اليوم الجمعة 5 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بحلول التعاملات المسائية نحو 795 جنيها للجرام مقابل 790 جنيه الجمعة الماضي.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 908.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تتجه أسعار الذهب الجمعة 14 يناير إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر ، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية،

وينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لمعرفة الإطار الزمني لتقليص برنامج الفدرالي لشراء السندات.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

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