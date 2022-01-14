"عايز الأجرة".. تفاصيل مقتل عامل واتهام شقيقين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

لفظ عامل يبلغ من العمر 33 عامًا أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بانفجار في الكلية وتهتك الأخرى، واتهام شقيقين بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، بعد مشادة كلامية طلب خلالها أجرته اليومية عن العمل لهم.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز الحسينية يفيد مصرع "عيد.أ" 33 عاما، عامل يومية، مقيم في قرية المساكين شرق التابعة لمركز الحسينية، متأثرًا بإنفجار كليته وتهتك الأخرى نتيجة اعتداء آخرين عليه بالضرب المبرح.

تبين من تحريات المباحث أن العامل كان انتهى من عمله لدى المتهمين ولم يحصل على أجرته وفي اليوم الثاني ذهب إليهم مطالبًا بأجر يومه وقال "عايز حقي وأجرتي"، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، ما أسفر عنه مصرع العامل وجرى ضبط المتهمين.

قال شقيق المجني عليه: "عيد مقالش غير أنا عايز حقي، حتى انهال عليه المتهمان بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وأوضح شقيق المتهم: المتهمان يتمتعان بأجسام ضخمة مقابل جسد المجني عليه، والذي جرى الاعتداء عليه وضربه بعدة لكمات في جنبه ما أسفر عنه انفجار إحدى كليتيه وتهتك الأخرى ما أدى إلى مصرعه في الحال.

جرى نقل العامل للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.