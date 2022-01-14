مكتب جونسون يعتذر للملكة بسبب حفلات أقيمت في داونينج ستريت

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

اعتذر مكتب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون للملكة، اليزابيث الثانية، بعد الكشف عن إقامته لحفلات، في مقر الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت"، في الليلة التي سبقت جنازة زوجها، مما أضاف إلى سلسلة من الأحداث، في مكتب رئيس الوزراء، التي يزعم أنها انتهكت قواعد كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" اليوم الجمعة أنه في مساء 16 أبريل 2021، تم إقامة حفلتين، في "داونينج ستريت"، عشية جنازة الأمير فيليب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وفي ذلك الوقت، كان التجمع داخل الأماكن المغلقة لا يزال محظورا.

وقال جيمي دافيس، المتحدث باسم جونسون للصحفيين اليوم الجمعة "من المؤسف للغاية أن هذا حدث في وقت حداد وطني"

وأضاف "نقر بالغضب الشعبي الواسع".

كانت الشرطة البريطانية قد ذكرت أن حكومة جونسون لن تواجه تحقيقا بشأن ما يزعم عن انتهاك أطراف لقواعد جائحة كورونا، في مقر الحكومة البريطانية، في "داونينج ستريت"، اعتبارا من الآن، فيما ذكرت صحيفة "تايمز" أنه من المتوقع أن يخلص تحقيق مستمر بشأن الخدمة المدنية إلى أنه لم يكن هناك أي جريمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن شرطة العاصمة لندن تركت الباب مفتوحا، أمام إمكانية إجراء تحقيق جنائي، في بيان مساء أمس الخميس، قائلة إن الضباط سيدرسون أي دليل ، يتم تسليمه لهم، من قبل الموظفة الحكومية الكبيرة، سوي جراي.

ولكن جراي لم تعثر على ما يكفي من أدلة حول وجود عمل إجرامي، لإحالة القضية إلى الشرطة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز".