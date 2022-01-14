عبد اللهيان يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين اليوم الجمعة تعزيز العلاقات الثنائية وخطة التعاون الشاملة بين البلدين.

وبحث وزيرا خارجية البلدين في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية فضلا عن خطة التعاون الشاملة بين إيران والصين (خطة 25 عاما).

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد صرح في وقت سابق حول جدول أعمال محادثاته مع وزير الخارجية الصيني: “نحن في الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الإيرانية الصينية”.

وقال أمير عبد اللهيان: “خلال الأشهر الأربعة الماضية أجرينا مع وزير الخارجية الصيني أكثر من سبعة اتصالات ولقاءات، وعلى مستوى الرؤساء كانت الاتصالات والتواصل سلسة للغاية”، مشيرا إلى أن “هذا يدل على أهمية وتوسیع العلاقات بين البلدين، وفي الحكومة الإيرانية الجديدة نواجه المزيد من تسريع العلاقات”.

وأضاف: “في العلاقات الثنائية لدينا تنسيق جيد وتنوع في مختلف القضايا وتماشيا مع مصالح الجانبين أحرزنا تقدما كبيرا في مختلف القضايا”.

وتابع: “القضايا الاستراتيجية مطروحة على جدول أعمال البلدين وهذه القضايا خلقت أدبا جديدا في المراسلات بين رئيسي البلدين”.

ولدى وصوله مطار ووشي صباح اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني إن الهدف من الزيارة هو “مناقشة العلاقات السياسية الثنائية مع المسؤولين الصينيين فضلا عن تنفيذ الاتفاقيات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والصين بشأن التعاون الاقتصادي”.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها أمير عبد اللهیان للصين منذ توليه منصب وزير الخارجية الإيراني.