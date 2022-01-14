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ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بكورونا قبيل نهائي السوبر الاسباني

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-14 | 14:05

ريال مدريد يعلن اصابة احد نجومه بكورونا قبيل نهائي السوبر الاسباني

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اعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم الجمعة، عن اصابة لاعبه داني كارفخال بفيروس وانه سيغيب عن نهائي السوبر الاسباني امام اتلتيك بلباو.
وذكرت تقارير صحفية اسبانية انه "تأكد إصابة داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني بفيروس كورونا، وتقرر دخوله العزل الصحي وغيابه عن النهائي".

كما أكدت التقارير بأن "اللاعب سوف يمكث في المملكة العربية لمدة 5 أيام وفقًا لبروتوكول الحجر الصحي في صدمة كبيرة للملكي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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