أوميكرون يمثل 98% من الحالات الإيجابية بكورونا في الولايات المتحدة

نيويورك: أكد فريق البيت الأبيض المعني بمواجهة جائحة كورونا أن الارتفاع الهائل في الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يرتبط إلى حد كبير بالمتحور أوميكرون، وأنه يمثل حالياً نحو 98% من الحالات الإيجابية في البلاد.

وأوضحت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض روشيل والينسكي، في تقرير عن مستجدات الوضع الوبائي، أن المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 751 ألفاً، بارتفاع بـ 47% عن الأسبوع السابق.

كما ارتفع معدل دخول المستشفيات إلى 19800 في اليوم، بارتفاع بـ 33% عن الأسبوع السابق. كما ارتفع متوسط الوفيات اليومية إلى 1600 في اليوم بارتفاع بنحو 40% عن الأسبوع السابق.

وأظهرت دراسة أن المصابين بأوميكرون الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات تكون مدة إقامتهم أقصر مقارنة بالمصابين بالمتحور دلتا.

ولم ينعكس الارتفاع الهائل في أعداد المصابين على أعداد الوفيات، حيث أن المتحور أوميكرون لا يؤدي إلى تدهور صحة المصابين بشكل عام بالمقارنة بالمتحور دلتا، وذلك رغم قدرة أوميكرون السريعة على الانتشار.