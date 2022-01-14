بعد أيام من الألم... حشرة نافقة داخل أذن رجل

قصد رجل المستشفى بعد أن شعر بشيء غريب داخل أذنه طيلة أيام، حيث اكتشف أمراً لم يكن في الحسبان، إذ تبيّن أن صرصوراً هو الذي يسبب هذا الشعور.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن زين ويدينغ في نيوزيلندا ظن في البداية أن ماء تسرب إلى أذنه لأنه كان في المسبح، ثم أحس بالنعاس في وقت لاحق.

واستيقظ ويدينغ من النوم، فوجد أن أذنه التي يدور بها شيء غريب قد صارت «مغلقة تماماً».

وعندما قصد المستشفى، وصف له الأطباء أن يتناول مضادات حيوية لكن الأمور ساءت بعد ذلك.

وأحس ويدينغ بأنه لم يعد قادراً على السمع من خلال الأذن المريضة، وبألم رهيب لا يحتمل، وعندئذ حجز موعداً لدى طبيبة مختصة في أمراض الأذن.

وما إن أجرت الطبيبة فحصاً للمريض حتى صرخت من هول الصدمة، قائلة إن الأمر يتعلق بحشرة نافقة داخل الأذن.

واستخرجت الطبيبة الصرصور في غضون دقائق قليلة فقط عن طريق جهاز شفط.