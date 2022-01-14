مصر تنعي سفيرها في روما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

نعت وزارة الخارجية اليوم الجمعة ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية.

وذكرت - الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السيد سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

واكدت الوزارة ان "المرحوم السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.

رحم الله الفقيد ... إنّا لله وإنّا إليه راجعون".