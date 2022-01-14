الطقس الآن .. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى تشهد حاليا سقوط أمطار خفيفة.

وأضافت غانم في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، الجمعة، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا والسواحل الشمالية.

وأضافت أن هناك استمرار لفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ولفتت إلى أن اليوم يشهد مزيد من انخفاض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهور، ويكون الطقس خلال ساعات النهار بارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما خلال ساعات الليل تزداد معدلات الانخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء وتسجل القاهرة 9 درجات مئوية .

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، أن هناك نشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط