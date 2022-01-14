تضرب الإسكندرية حاليًا.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تتعرض محافظة الإسكندرية لـ18 نوة في الشتاء - قد تتأخر أو تتقدم لعدة أيام - إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

يستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "نوة الفيضة الكبرى" التي تضرب الإسكندرية حاليًا، في السطور التالية:

- تأتي في النصف الأول من شهر يناير كل عام، بدءًا من يوم 12 يناير.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة جدًا.

- تستمر نوة الفيضة الكبرى لمدة 6 أيام.

- سميت نوة "الفيضة الكبرى" بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير.

- موج البحر يرتفع فيها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يعقبها نوة "الغطاس" والتي تشهد سقوط أمطار أيضا لمدة 3 أيام.