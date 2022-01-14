"أصيبت في إصبعها".. النيابة تحقق في مشاجرة "فرد أمن إداري" وابنة الحضري بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة في الشيخ زايد تحقيقات موسعة في مشاجرة ابنة عصام الحضري وصديقيها مع فرد أمن إداري بكومبوند عقب خلاف على ركن سياراتهم.

ويخضع فرد الأمن للتحقيق أمام النيابة العامة بعد اتهام شدوى الحضري وصديقيها له بالتعدي عليهم بالضرب وإصابة ابنة الحضري بجرح سطحي في إصبعها وصديقها بجرح في رأسه استدعى تقطيبه ب 4 غرز.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة بعدما أشار فرد الأمن في أقواله الأولية أن ابنة الحضري وصديقيها لم يلتزموا بتعليمات إدارة الكومبوند وتحدثوا معه بطريقة غير لائقة ما أدى لحدوث مشادة بينهم تطروت إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي.

وشهد أحد المنتجعات السكنية بمدينة الشيخ زايد مشاجرة بين فرد أمن إداري تابع لشركة أمن خاصة وابنة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري وصديقيها، بسبب خلاف على ركنة سيارة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالحي الـ١٢.

وجه العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد بسرعة انتقال رجال المباحث بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات الرائد هشام فتحي رئيس المباحث، توصلت إلى حدوث مشادة كلامية بين ابنة الحضري وصديقيها وفرد الأمن الذي طالبهم "مافيش ركنة هنا ممنوع".

أثار حديث فرد الأمن استياء وغضب الأصدقاء الثلاثة فأخبروه "انت متعرفش احنا مين؟" ليجيب "بنفذ التعليمات يا فندم".

تراشق بالألفاظ تطور إلى مشاجرة أصيب على إثرها أحد صديقي شدوى الحضري وتهشم زجاج السيارات الفارهة الثلاث.

عقب تقنين الإجراءات تحفظت قوة أمنية من القسم بقيادة النقيب عمرو شقوير على فرد الأمن الإداري واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.