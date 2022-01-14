حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط في الكويت

وحسب بيان شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأكدت الشركة في بيانها "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".



وأوضحت أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت، في أيلول، أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.

