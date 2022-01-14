نظارات أبل القادمة تساعد في تصحيح النظر

نيويورك: ذكرت تسريبات جديدة أن نظارات أبل القادمة ستكون مفيدة للأشخاص الذين يستخدمون نظارات طبية وتساعد على تصحيح مشاكر النظر.

ووفقًا لبراءة اختراع جديدة مُنحت لشركة أبل يوم الخميس ورصدتها شركة AppleInsider قد تحتوي نظارات أبل الجديدة على نظام عدسات يتم ضبطها لتلائم الوصفة الطبية للمستخدم.

وتحمل براءة الاختراع المعنية عنوان "أنظمة العدسات القابلة للضبط"، وتصف نظامًا ذكيًا للعدسات يمكن التلاعب بها لتعمل كزوج عادي من النظارات. الفرق هو أن النظام يضبط موضع العدسات تلقائيًا، ويمكن لأي شخص - سواء كان يرتدي نظارات طبية أو بدونها - استخدامها دون أي مشاكل.

ويمكن تحقيق ذلك باستخدام مجموعة من العدسات الكريستالية السائلة، حيث يمكن للمادة السائلة بالداخل تغيير خصائصها الضوئية عندما يمر تيار من خلالها. وتقول أبل في وثائق براءة الاختراع إن مثل هذا النظام يمكن أن يساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية مختلفة، مثل قصر النظر الشيخوخي (عدم القدرة على التركيز على مسافة معينة).

وتمكن النظام الذكي من تجاوز عقبة كبيرة واحدة تكمن أمام تقنية النظارات الذكية، فاستخدام زوج آخر من النظارات الذكية فوق النظارات الطبية ليس مريحًا على الإطلاق، وسيتعين على الشركات المصنعة عادةً تقديم نماذج مختلفة بمعايير انكسار مختلفة لتناسب كل مستهلك، في حين يمكن لنظارة أبل ضبط العدسات باستخدام الأقطاب الكهربائية والتيار الكهربائي بناءً على المكان الذي ينظر إليه المستخدم، ويمكن للنظارات تصحيح الرؤية أيضاً.

ولا يؤدي استخدام نظام العدسة المستقبلي القابل للتعديل هذا إلى جعل النظارات الذكية أكثر راحة وسهولة في التعامل معها فحسب، بل يساعد أيضًا في تطوير تقنية تصحيح الرؤية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه النظارة بين الربعين الثالث والرابع من هذا العام بسعر يبلغ 499 دولار، بحسب موقع فون أرينا.