الأمير البريطاني أندرو يتخلى عن مهامه الملكية

13 يناير , 2022 الأمير البريطاني أندرو (أ ف ب). أعلن قصر بكنجهام اليوم الخميس أن الأمير أندرو البريطاني تخلى عن مسؤولياته العسكرية ومهامه الملكية. جاءت هذه الخطوة بعد أن فشل محامو أندرو في إقناع قاض أميركي برفض دعوى قضائية ضده تتهمه بارتكاب انتهاكات جنسية.

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