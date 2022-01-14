13 يناير , 2022
انهيار معدات بناء داخل مرقد ديني في وسط العراق
أسفر انهيار معدات بناء الخميس داخل مرقد ديني في بابل في وسط العراق عن مصرع ستة أشخاص وإصابة اثنين بجروح، على ما أفاد مصدر طبي ومصدر أمني ومسؤول في المرقد المرقد وكالة «فرانس برس».
ووقعت الحادثة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفق المسؤول في المرقد الذي فضل عدم الكشف عن هويته.
وقال: «هيكل بناء يستخدم للترميم انهار داخل المرقد، ما أدى إلى وفاة ستة رجال تراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً»، مشيراً إلى أن نحو 50 شخصاً كانوا في الداخل عند وقوع الحادث.
وأكّد مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته «وفاة ستة أشخاص وإصابة اثنين بجروح، أحدهما حالته خطيرة» إثر انهيار الهيكل المستخدم في الترميم.
وأفاد مصدر أمني أن الجريحين هما امرأة وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
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