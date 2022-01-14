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الإطاحة بإرهابي مطلوب في كركوك - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الرش) بمحافظة كركوك".

واضافت انه، "تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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