نائب ينتقد نصب تمثالا لاحد قادة حزب العمال في سنجار: خرق للسيادة

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، ان "مجاميع حزب العمال الكردستاني بادرت في تصرف مرفوض ويمثل خرق للسيادة بنصب تمثال في قضاء سنجار لاحد قادتهم الذي لقي مصرعه في قصف تركي على ناحية سنوني في قضاء سنجار، ضاربين عرض الحائط سيادة البلد وقوانينه في اعتراف رسمي بان سنجار محتلة من قبلهم ومن قبل المجاميع المسلحة الداعمة لهم محليا".واضاف شنكالي، ان "هذا التصرف ينفي كل الروايات الحكومية بعدم وجود نفوذ للعمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية عموما وسنجار خصوصا وسيعطي المبررات الكاملة للجانب التركي لاستمرار الاعتداء على اراضينا وشعبنا بذريعة مطاردة تلك الجماعات الخارجة عن القانون".

ودعا الحكومة الاتحادية "لاجراء فوري وعاجل برفع هذا التمثال ومنع هكذا تصرفات مستقبلا ومحاسبة اي مسؤول عنها وطرد تلك الجماعات المرفوضة محليا خارج الاراضي العراقية لضمان حفظ سيادة البلد وعدم ترك اي مبررات لدول الجوار في استهداف الاراضي العراقية".

