انت الان تتابع خبر حسين الجسمي وأصيل هميم يشعلان أجواء جلسات العاذرية (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أحيا الفنان "حسين الجسمي" والفنانة "أصيل هميم"، حفلًا غنائيًا مميزًا مساء امس الخميس، ضمن فعاليات جلسات العاذرية بموسم الرياض في السعودية.
وافتتحت أصيل هميم الحفل، بمجموعة من أجمل أغانيها التي لاقت بها تفاعل عدد كبير من جمهورها الذين حرصوا على مشاركة لقطات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بصوتها وأدائها المميز.
ومن بين الأغاني التي قدمتها النجمة العراقية، أغنية "المفروض" و"خلك بحر" و"يشبهك قلبي"، وغيرها من الأغاني المميزة التي أطربت بها النجمة العراقية جمهورها في حفلها بجلسات العاذرية. — Rotanalive (@RotanaLive)
وتعتبر تلك أولى حفلات النجم حسين الجسمي لعام 2022، وكان قد روج لهذا الحفل وعبر عن مدى تشوقه لإحياء الحفل المميز عبر حسابه على "انستغرام"، فكتب: "اشتياقنا لكم حكاية لا يمكن شرحها في سطور نلقاكم بإذن الله في ثاني جلسات العاذرية وسط أجواء الشتاء الخيالية.. 13 كانون الثاني".
ومن بين الأغاني التي قدمتها النجمة العراقية، أغنية "المفروض" و"خلك بحر" و"يشبهك قلبي"، وغيرها من الأغاني المميزة التي أطربت بها النجمة العراقية جمهورها في حفلها بجلسات العاذرية.
من جانبه أحيا الفنان الإماراتي فقرته الغنائية بعد ذلك ضمن فعاليات جلسات العاذرية، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه ضمن ثاني جلسات العاذرية، ومن بين تلك الأغاني "رعاك الله" و"بلغ حبيبك" و"جديلة" وغيره من الأغاني المميزة.
#اصيل_هميم_في_العاذرية— Rotanalive (@RotanaLive) January 13, 2022
مفروض اعوفك من زمان 🎶@turkialalshik @aseelhameem @gea_saudi @enjoy_saudi @riyadhseason pic.twitter.com/vI6vRP9AaA
وتعتبر تلك أولى حفلات النجم حسين الجسمي لعام 2022، وكان قد روج لهذا الحفل وعبر عن مدى تشوقه لإحياء الحفل المميز عبر حسابه على "انستغرام"، فكتب: "اشتياقنا لكم حكاية لا يمكن شرحها في سطور نلقاكم بإذن الله في ثاني جلسات العاذرية وسط أجواء الشتاء الخيالية.. 13 كانون الثاني".