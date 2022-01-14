إصابة 5 أشخاص في انفجار انبوبة بوتجاز في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، بحروق شديدة إثر انفجار أسطوانة غاز بأحد المنازل بقرية متبول التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إشارة تفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بالقرية المذكورة دون معرفة أسباب الحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، رفقة سيارات من الإطفاء، وذلك للسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، منهم 3 مصابين بحروق من الدرجة الأولى، وهم حمديه السيد عبده، 35 عامًا مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل فكري عبد الهادي، 45 عامًا. مصابًا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إسماعيل أمين، 16 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، أما محمد إسماعيل أمين، 20 عامًا، مصابًا بكدمات، و السعيد محمد عبد الله، 40 عامًا، مصابًا يكدمات.

أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لمصراوي، أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين للرابع، والخامس في مكان الحادث، أما باقي المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام وتلقوا العلاج اللازم.

جرى إخطار مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، لإجراء المعاينة، والمساعدة ،وكذا خطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، للمعاينة وعمل تقرير للعرض على اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، لاتخاذ ما يراه مناسبًا حيال الأمر.