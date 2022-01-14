إقامة حفلة في داونينغ ستريت البريطانية عشية جنازة الأمير فيليب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - يناير - 2022 9:34 صباحًا

ذكرت صحيفة “ذي تلغراف” أن موظفين يعملون في مكتب رئيس الوزراء البريطاني أقاموا حفلة في خضم تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة كوفيد-19 وعشية جنازة الأمير فيليب.

وقالت الصحيفة المحافظة أمس الخميس إن مستشارين لبوريس جونسون وموظفين في مكتبه في 10 داونينغ ستريت أقاموا هذا الحفل الوداعي بمناسبة مغادرة عضوين من فريق جونسون هما مدير الإعلام جيمس سلاك وأحد المصورين الشخصيين لرئيس الوزراء.

ويأتي نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يصارع فيه جونسون للبقاء في منصبه بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته، حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره بحضور حفل أقيم في حدائق داونينغ ستريت في 2020 في غمرة تدابير الإغلاق العام.

وحسب صحيفة “ذي تلغراف”، فقد أقيمت الحفلة الوداعية في داونينغ ستريت عشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد بأسرها في فترة حداد وطني.

وأصبحت صورة الملكة أثناء جنازة زوجها وهي جالسة بمفردها في الصف الأمامي في الكنيسة بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19 رمزا لقسوة تدابير الإغلاق العام التي اتخذت في المملكة المتحدة لمواجهة الجائحة.