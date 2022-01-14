إصابات «كورونا» تواصل ارتفاعها في السعودية وتسجل 5499 حالة

واصلت إصابات «كورونا» في السعودية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، وتسجيل أرقام هي الأعلى منذ بدء الجائحة، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 5499 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات في السعودية إلى 599 ألفاً و44 حالة، منها 262 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وأظهرت الإحصائية الجديدة للصحة السعودية ارتفاع حالات التعافي إلى 555 ألفاً و35 حالة بعد شفاء 2978.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (8901). وبلغ عدد الجرعات المعطاة ضد «كوفيد - 19» إلى 53.312.123 مليون جرعة.