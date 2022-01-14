تقرير يكشف عدد الساعات التي نقضيها في تصفح هواتفنا يومياً

13 يناير , 2022
تويتر (أ ف ب).
أشار تقرير نشرته شركة آب آني لمراقبة التطبيقات، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، إلى متوسط عدد الساعات التي يقضيها الناس حول العالم في تصفح هواتفهم أثناء اليقظة.
يأتي ذلك في وقت تشير فيه دراسات مختلفة إلى تزايد الأوقات التي يمسك فيها الناس هواتفهم سواء لأغرض العمل أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء.
وقال تقرير الشركة الأمريكية إن الناس يقضون حوالي 4.8 ساعات يوميًا في تصفُّح هوافتهم المحمولة.
وتصدّر تيك توك قائمة التطبيقات التي حملها مستخدموا الهواتف المحمولة حول العالم، حيث استغرق المستخدمون وقتًا أطول بنسبة 90 في المئة مقارنة بالعام السابق 2020.
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