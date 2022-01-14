بالصور.. الغزي ومحافظ ذي قار يضعان حجر الأساس لجسر 'شهداء الزيتون' المعلق

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "برعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ومحافظ ذي قار محمد هادي الغزي، حجر الأساس لانشاء جسر شهداء الزيتون المعلق الجديد ضمن مشاريع صندوق الاعمار".وقال المحافظ وفق البيان، ان "الجسر الجديد مهم جدا لتطوير حركة النقل، وامتصاص الزخم المروري الذي تشهده مدينة الناصرية".

وتابع: "تم تسمية الجسر باسم الشهداء وفاءً لشهداء المحافظة من الشباب الذين سقطوا على الجسر طلباً للاصلاح و اعمار محافظتهم".