القبض على متهمة بتجارة الفتيات واستغلالهن في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة عن وجود امرأة تقوم المتاجرة بالفتيات واستغلالهن ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المتهمة، وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والقبض على المتهمة، تم تدوين أقوال المتهمة ابتدائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".

وأضاف البيان، ان "المفارز نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين بالسرقة، والتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال حصيلة الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد خلال (٢٤) ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واشار الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

