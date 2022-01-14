أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن ب1470 ديناراً لكل دولار.

بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012