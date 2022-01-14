'توأم اليسا' على تيك توك تتصدر الترند وتثير تفاعل الجمهور

وفي التفاصيل، فقد نشرت خبيرة التجميل سارة مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتمد مكياجاً معيناً غير من ملامحها وجعلها تشبه الى حد كبير اليسا، وتحديداً لناحية رسمة العيون.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو سارة الذي حقق اكثر من 40 الف اعجاب والكثير من التعليقات التي اكدت على وجود شبه بينها وبين اليسا.