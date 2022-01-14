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انت الان تتابع خبر 'توأم اليسا' على تيك توك تتصدر الترند وتثير تفاعل الجمهور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تصدرت توأم الفنانة اللبنانية اليسا كما اسمها المتابعون موقع تيك توك خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب الشبه الكبير بينهما.
وفي التفاصيل، فقد نشرت خبيرة التجميل سارة مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تعتمد مكياجاً معيناً غير من ملامحها وجعلها تشبه الى حد كبير اليسا، وتحديداً لناحية رسمة العيون.
وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو سارة الذي حقق اكثر من 40 الف اعجاب والكثير من التعليقات التي اكدت على وجود شبه بينها وبين اليسا.