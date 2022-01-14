إنتحار طالب جامعي حزنا على وفاة والدته بكورونا

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمركز نجع حمادي، وجرى الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام والدفع بقوة أمنية لعمل التحريات اللازمة.وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بيشوي بيلمون، يبلغ من العمر 19 عاما، طالب جامعي، مشنوقا داخل منزله بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية أن شاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ يومين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.