مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 14/1/2022، الموافق 10 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:20 صباحًا

أذان الظهر 12:03 صباحاً

أذان العصر 2:55 مساءً

أذان المغرب 5:15 مساءً

أذان العشاء 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:08 صباحاً

موعد أذان العصر 2:57 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:39 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً

موعد أذان العصر 2:50 مساءً

موعد أذان المغرب 5:10 مساءً

موعد أذان العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد أذان العصر 2:58 مساءً

موعد أذان المغرب 5:20 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

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