شكرا لقرائتكم خبر عن على المكشوف.. القطب الشمالي ساحة للتجسس بين هذه الدول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير تتنافس قوى دولية على الموارد والممرات البحرية والنقاط الاستراتيجية بالقطب الشمالي، حيث صار اللعب على المكشوف في تلك المنطقة التي أصبحت ملعبا عاما للتجسس.

وحذرت الدنمارك من تزايد مخاطر التجسس من جانب روسيا والصين وإيران ودول أخرى، في مناطق من بينها القطب الشمالي.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي إن “هناك أمثلة عديدة على محاولات تجسس على الدنمارك”، التي يسهم دورها النشط على الصعيد العالمي في تحويلها إلى هدف مغر لهذه الأنشطة.

من جانبه؛ صرح رئيس إدارة مكافحة التجسس في جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي أندرس هنريكسن، في تقرير: “زاد تهديد أنشطة المخابرات الأجنبية للدنمارك وغرينلاند وجزر فارو في السنوات الأخيرة”.

وأشار التقرير إلى حادثة وقعت سنة 2019، عندما وصلت رسالة مزيفة منسوبة لوزير خارجية غرينلاند إلى سناتور أميركي تقول إن إجراء استفتاء على الاستقلال بات وشيكا.

كما أوضح التقرير “بات من المرجح جدا أن تكون الرسالة ملفقة ونشرها على الإنترنت عملاء روس، أرادوا خلق حالة من الارتباك وإثارة صراع محتمل بين الدنمارك والولايات المتحدة وغرينلاند”.

وفي رسالة لـ”رويترز” عبر البريد الإلكتروني، رفض السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربن المزاعم بشأن الرسالة، ووصفها بأنها زائفة.

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