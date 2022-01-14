شكرا لقرائتكم خبر عن أحد خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب: تعلمنا طرق التعامل مع الأخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو سيف، مدرس مساعد بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، وأحد خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه كان يسمع عن الاكاديمية ومعظم زملائه كانوا يسمعون عن الأكاديمية وبعضهم لم يسمع عنها.

وأضاف أحد خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى أم سى، : عندما دخلنا الأكاديمية كانت الدورة مثمرة، حيث تم تدريبنا على أشياء مفيدة للغاية خاصة أننا سنسافر إلى الخارج وسنكون وجهة مصر أمام العالم.

وتابع أحد خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب: تعملنا من الأكاديمية طرق التعامل مع الأخر وتعلمنا أيضا أتيكيت كيف تاكل وتشرب لأنك واجهة للبلد، بجانب كيفية إدارة الوقت وحسن إدارته، ورغم أن البرنامج كان مضغوط بسبب ظروف السفر ولكن كان مفيد للغاية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.