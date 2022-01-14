شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقط تذكارية لوزيرتى التخطيط والهجرة فى ختام منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة طيبة التقط وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر صورة تذكارية للوزراء هالة السعيد وزيرة التخطيط ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وأظهرت الصور حالة من السعادة لدى الوزراء بعد النجاح المبهر الذى حققه المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.