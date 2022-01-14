اخبار العالم

الفولي ينتهي من الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالسويس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين أحمد:

انتهى محمود الفولي، وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة السويس من الأعمال النهائية لاستعدادات استقبال أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 والتي تبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل .

جاء ذلك بعد تكليفات سيادته للسادة مديري الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين التعليمية وكذلك مديري الإدارات النوعية بمختلف تخصصاتها ومديري المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية التجارية والصناعية والزراعية والمزدوج والفندقي .

ومن ناحية أخرى تفقد الفولي عدداً من مدارس منطقة حي عتاقة وحي السويس بدأها بمدارس النصر بعتاقة وانتهى بمدرسة السويس الصناعية بنات، متفقداً أعمال تجهيز لجان الامتحانات لاستقبال الطلاب يوم السبت وسرعة الانتهاء من التعقيم وتجهيز الكنترولات الداخلية بينما أكد الفولي للسادة مديري عموم الإدارات التعليمية الثلاثة بمتابعة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .08b4286a-bdc2-4a47-9acb-42c1900200f95ac05cfa-5c83-4d47-a24c-8f43939b4f8f8026ffb0-0086-4463-802a-d2679ddc5258d58895a1-9606-41eb-bf19-c4f137613267

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا