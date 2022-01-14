​​نائب بالتنسيقية يشكر الرئيس السيسي على إنشاء كوبري بديل لـ"معدية القطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجّه النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي متابعته تفاصيل الحادث المأساوي الذي شهدته معدية "آشمون – القطا"، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال رمزي، في بيان أصدره، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس السيسي، يعكس حرصه الدائم على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وشعوره بحجم المأساة التي طالت أسر ضحايا معدية "أشمون – القطا"، مؤكدًا أن قرار الرئيس أثلج صدور أهالي أشمون وقرية القطا بمحافظة الجيزة نظرا للمعاناة اليومية نتيجة تلك المعديات المتهالكة.

وطالب نائب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الحكومة بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين، وتحديد جدول زمني لتطويرها، ودراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات، خاصة والتي تنقل عمال مصانع أو طلبة مدارس وجامعات.

وشدد رمزي، على ضرورة تحرك الجهات المعنية لوضع حدًا للمعديات غير المرخصة والمنتشرة في المحافظات، وعدم ممارسة نشاطها دون ترخيص في شرق وغرب النيل وعلى الترع العمومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته معدية "أشمون – القطا"، ووجه رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.