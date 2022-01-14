الإفراج عن ضابط كبير في عهد القذافي بعد 10 سنوات سجن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - يناير - 2022 10:59 مساءً

ذكرت قناة “الجماهيرية” أن السلطات الليبية أفرجت عن عمران الفرجاني القيادي العسكري في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي بعد 10 سنوات من احتجازه.

وقالت القناة عبر موقعها الإلكتروني، إن اللواء عمران محمد عمران الفرجاني آمر جهاز حرس السواحل والموانئ الليبية “يعد واحدا من قيادات النظام الجماهيري، الذين سجنوا في أعقاب موجة الأحكام الظالمة بعد فبراير 2011”.

وقالت القناة إن الكثيرين أشادوا بخطوة الإفراج عن الفرجاني، ويطالبون بالإفراج عن كل قيادات النظام الجماهيري الموجودين في السجون، بعدما أثبتت السنوات، أن فبراير كانت ولا تزال مؤامرة على الوطن.

ووصفت القناة الإفراج عن القيادي الليبي بأنها “خطوة مقدرة في إطار العمل على المصالحة الوطنية الشاملة”.