شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيونى: إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى يؤكد انفتاح الدولة على الشراكة مع المنظمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للاعلام الرقمى وحقوق الانسان، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ‏تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى يؤكد على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى.

وأضاف محمود بسيونى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عزم الدولة على استدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات ‏حقوق الإنسان الوطنية والدولية أثبت نجاحه بصدور ‏الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وأجهزة الدولة فى مشروع حياة كريمة ، مشيرا الى أنه هو ما يمكن البناء عليه خلال عام المجتمع المدنى فى زيادة حركة المجتمع المدنى فى المجتمع المصرى وتعزيز تواجده فى كل الملفات التى تهم الإنسان المصرى وتعظيم دوره الانمائى.

وتابع محمود بسيونى:" دعوة من الرئيس للمجتمع المدني المصري أن يشارك في بناء دولته كشريك مساهم يمكنه تقديم الخدمات للمواطنين بالتعاون مع الدولة، ولذلك أتصور وجود أهمية ان تستغل الجمعيات والمنظمات هذا الانفتاح فى نشر ثقافة التطوع وجذب المصريين للعمل الاهلى".

وذكر محمود بسيونى أن ثقافة التطوع هي الأساس مع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ لأنها تشمل الحق في التنمية بجانب الحقوق السياسية، متابعا :"لذا الجمعيات الأهلية عليها الاهتمام بهذه القضايا بما يتناسب مع خطتها ، مع وضع خطط عمل تخص كل جمعية او منظمة لتحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من محاور رئيسية لخطة قابلة للتنفيذ، تتناسب مع طبيعة عمل كل جمعية أو منظمة أهلية ".

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، توصيات منتدى شباب العالم الـ 8، حيث أعلن أن 2022 عاما للمجتمع المدنى، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى المحلية والدولية، بجانب تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أعلن الرئيس السيسى، تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ ، وكذلك تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسؤولية تجاه محيطنا، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى وللافريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأعلن الرئيس السيسى تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة، وتكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية، بجانب تكليف رئاسة الوزراء بالتنيسق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.