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إصابة فنان مصري شهير بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - نشرت ابنة الفنان المصري رشوان توفيق تدوينة على "فيسبوك" أعلنت فيها إصابة والدها بفيروس كورونا.
وقات في المنشور: "الأصدقاء الأعزاء ما حبتش أزعج حضراتكم بخبر إصابة الحاج رشوان بكورونا وعلى فكرة هو، والفنانة مديحة حمدي كانوا في ندوة مع بعض الخميس الماضي، وهو بدأ يتعب الاتنين وخبى عليا لكن حرارته ارتفعت أمس لكنها الحمد لله خفيفة".

ونفت رشوان خبر نقل والدها إلى المستشفى مشددة على أنه بالمنزل ويحصل على بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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