انت الان تتابع خبر بعد تعافيه.. ميسي يكشف موقفه من العودة للتدريبات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-13 | 21:40
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كشف ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وكانت بعض التقارير، قد أوضحت أن ميسي لا يشارك في المران الجماعي حتى الآن، وأنه غير جاهز لخوض المباريات.
وكتب ميسي، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام "كما تعرفون جميعا، كنت مصابا بفيروس كورونا".وتابع البرغوث "أشكر الجميع على الرسائل التي تلقيتها منكم".
وأضاف "التعافي استغرق فترة أطول مما كنت أعتقد، تعافيت تقريبا وأتطلع للعودة إلى الميدان".
وشدد "أتدرب لكي أصل إلى 100% من لياقتي. هناك الكثير من التحديات أمامي هذا العام، أتمنى أن نتقابل مجددا في أسرع وقت ممكن".
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