الأمم المتحدة: الصواريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)ـ الخميس، أن الصواريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق.

وقالت "يونامي" في بيان، إن "الصواريخ التي تستهدف السفارات وتسببت في إصابات بين المدنيين العراقيين هي محاولات قاسية لزعزعة استقرار البلاد".