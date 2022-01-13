شباب العالم يلتقطون الصور داخل النصب التذكارى

القاهرة - سامية سيد - حرص الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، على الصعود إلى خشبة المسرح، والتقاط الصور التذكارية، مع شعار منتدى شباب العالم، والنصب التذكاري لمجمع الإنسانية، فور انتهاء حفل ختام منتدى شباب العالم، وسط أجواء من البهجة والسعادة والمرح والحماس.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.