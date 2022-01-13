شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: شاركنا فى منتدى شباب العالم بجناح خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، وذلك من خلال جناح خاص بها داخل قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

وقال أحمد رزق، نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن مشاركة المنظمة فى فعاليات المنتدى جاءت لأهمية الحدث العالمى والذى شارك فيه مجموعة كبيرة من شباب العالم، وتقدم المنظمة من خلال الجناح الخاص "عيادة الأعمال" بها خدمات تطوير الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويتم مقابلة الشباب والرد علي استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم.

وأضاف رزق، أنه شملت الاستشارات التحليل السريع لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم التوجيهات والمشورة المتعلقة باستراتيجيات الأعمال بهدف تحسين الإنتاجية وربحية الأعمال للشركات التي يقودها الشباب، مشيرا إلي أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال مجموعة من كبار الاستشاريين من المنظمة وشركاءها من القطاع الاكاديمي والبحثي والقطاع الخاص شملوا: آنا ستاتشيك، مسئولة الشراكات مع الشباب بمنظمة اليونيدو، حازم صبري ، استشاري التخطيط الاستراتيجي وسلاسل القيمة، - و منن القليوبي، نائب الرئيس للاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة سيمنز، وهشام نصر مدير الابتكار وتطوير الأعمال في مدكور جروب، ووائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا و نيرمين حلمى خبير تطوير الأعمال، وفارس العلمي المؤسس والمدير التنفيذى للإدارة الاستراتيجية الدولية.

وأشار رزق، إلى أن المنظمة تعمل على تحفيز الصناعة والإنتاجية، وفي مصر عملت على تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي لوضع رؤية ومقترحات لمساعدة الحكومة على تنمية قطاع الصناعة، والتغلب على الأزمة الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته الجائحة.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.