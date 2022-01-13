شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بحفل ختام منتدى شباب العالم يتفاعلون مع "سالى" بعد تصريحاتها عن وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفتاة سالي المشاركة في فيلم "ألوان حقيقية" الذي تم عرضه في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "شكرًا سيادة الرئيس، شكرًا لاهتمامك بسماعي، شكرًا للمنظمين، وإتاحتهم الفرصة لتواجدنا هنا.. أمي قالت لي إن اختلاف شكلك ميزة وليس عيبا، وهيجي يوم وأثبت ده، واليوم ده جه وأنا فى وسطكم النهاردة".

فيما تفاعل المشاركون مع كلمتها في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم بالتصفيق الحاد.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.