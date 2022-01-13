خالد منتصر: وائل الإبراشي خضع لتجارب سريرية بعلاج مجهول أثناء علاجه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الكاتب الصحفي خالد منتصر، مفاجأة جديدة بشأن وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، لافتًا إلى أنه تم إجراء تجارب سريرية عليه بعلاج مجهول الهوية أدى إلى وفاته.

ودعا منتصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المواطنين بعدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يجري أي تجارب دوائية عليه.

وتابع: "وائل الإبراشي أخذ أقراص مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا"، مشددًا على أنه ممنوع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق بالمنزل، لأن إجراء التجارب السريرية لها قواعد خاصة.

وأكمل منتصر: "يجب اتباع بروتوكول معين وليس هناك مساحة للإفتاء في مثل هذه المسائل"، متابعًا: "من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي".

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنه ناقش حالة "الإبراشي" بهدف زيادة الوعي لدى الناس أثناء تعاملهم مع أي طبيب.